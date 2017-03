Deze ambitie sprak wethouder Taco Kuiper (bouwen en wonen) gisteren uit bij de aftrap van de grootschalige operatie, die wordt uitgevoerd in samenwerking met de woningbouwcorporaties Vestia, Vidomes en De Goede Woning én netbeheerder Stedin.

Vernieuwing

Volgens de PvdA-bestuurder is de leisurestad bij uitstek geschikt voor zogeheten nul-op-de-meterwoningen. „We hebben een naoorlogse woningvoorraad, waardoor aanpassingen eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden. Daar komt bij dat we er ook niet onderuit kunnen. Veel huizen zijn zo'n dertig tot veertig jaar oud en aan vernieuwing toe. Als we niets doen, dan glijden ze af.”

De verduurzaming, die begint in Zoetermeers oudste nieuwbouwwijk Palenstein, heeft volgens Kuiper meerdere voordelen: „We werken aan de klimaatdoelstelling, brengen de kwaliteit van de huizen op niveau en we werken actief aan de buurtvernieuwing van de wijken.”

Corporaties

Van de circa 2500 huishoudens in Palenstein moeten de eengezinswoningen rond 2023 al zijn afgesloten van het aardgas. Daarna komt er in de hoogbouw een einde aan koken en stoken op aardgas. „Zo’n zeventig procent van de huizen is in bezit van de corporaties. Daarmee verwachten we volgend jaar al te kunnen beginnen”, aldus Kuiper, die hoopt dat particulieren eveneens overgaan op een aardgasvrije woning. Zoetermeer wil over een kleine kwarteeuw alle 50.000 woningen aardgasvrij hebben. Met deze doelstelling loopt de gemeente tien jaar voor op de landelijke doelstelling. Den Haag heeft inmiddels ook belangstelling voor de Zoetermeerse aanpak.