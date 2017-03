Volgens NVM-voorzitter Ger Jaarsma is het woningaanbod in beide steden zo krap, dat makelaars fors minder huizen verkopen en dus de benodigde omzet niet kunnen halen. „We verwachten in 2017 de eerste faillissementen van makelaarskantoren in Amsterdam en Utrecht”, waarschuwt hij.

Bouwen

Om het grote tekort aan woningen aan te pakken, moeten Amsterdam en Utrecht volgens Jaarsma slechts één ding doen: „Bouwen, bouwen en bouwen.” De hoofdstad zet momenteel wel in rap tempo nieuwe woningen neer, aldus de voorman van de makelaars. „Maar in Utrecht moet de bouwproductie omhoog.”

Het krappe woningaanbod in de grote steden is zaterdag ook te merken tijdens de NVM Open Huizen Dag. In 2015 waren er 40.000 woningen te zien, nu maar 22.000. Terwijl in 2015 ruim 40.000 woningverkopers hun deuren openden op deze dag, doen er aanstaande zaterdag slechts circa 22.000 huiseigenaren aan mee.

Gezond aanbod

Volgens Jaarsma beginnen ook makelaarskantoren en woningzoekenden in Eindhoven en de stad Groningen te kampen met een te gering huizenaanbod. In Rotterdam en Den Haag speelt dit probleem minder. In de meeste andere delen van Nederland kunnen woningkopers kiezen uit een gezond aanbod van vijf tot tien geschikte huizen. Alleen in Oost-Groningen en delen van Limburg en Zeeland is het woningaanbod ruimer.