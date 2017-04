Koude winter volgens nota

Gemiddeld vallen de verwarmingskosten per huishouden 90 euro hoger uit dan het vorige winterseizoen, berekende Milieu Centraal op verzoek van deze krant.

De 14 procent hogere energierekening is volgens de onderzoekers vrijwel volledig te wijten aan de temperatuur, die deze winter lager lag. „Dat de energiekosten hoger liggen komt niet doordat het zo’n extreem koude winter was, vorig jaar was het uitzonderlijk warm”, verklaart een Milieu Centraal-zegsman.

De gemiddelde energierekening voor een gezin komt hierdoor uit op 1700 euro. Hiervan gaat zo’n 55 procent op aan gas en 40 procent aan stroom. Vastrechtkosten bedragen zo’n 95 euro.