Huurders moeten dokken voor schimmelwoning

De Drachtsters liggen al anderhalf jaar in de clinch met woningcorporatie WoonFriesland. Volgens hen doet de corporatie te weinig aan het vochtgehalte in hun woningen. De corporatie zelf zegt juist al het mogelijke te hebben gedaan en de vochtproblemen al lang te hebben verholpen.

Scheuren

In september 2015 trokken de bewoners voor het eerst aan de bel. Het behang liet los in sommige woningen, kastjes zaten vol schimmel en in muren trokken scheuren. Ook hadden sommigen last van gezondheidsklachten. Ze voelden zich sloom en sliepen moeilijk.

Volgens WoonFriesland was het vocht, dat door de bouw van de destijds pas opgeleverde woningen zou zijn veroorzaakt, normaal. In ’het belang van’ de bewoners werden wel bouwdrogers geplaatst. De bewoners zelf mochten tijdelijk ergens anders wonen.

Nat

Vanaf december 2015 was het probleem volgens de woningcorporatie opgelost, maar de bewoners weigerden huur te betalen. Volgens hen waren er onder meer nog problemen met het ventilatiesysteem, waardoor het nog steeds nat was.

De bewoners spanden begin vorig jaar al een kort geding aan om een schadevergoeding te krijgen voor het herstel van de woningen en meubels, maar de rechter gaf toen WoonFriesland gelijk.

Twee weken

Een paar weken geleden nam de corporatie het initiatief en sleepte het de bewoners voor de rechter. Die gaf WoonFriesland gelijk. De bewoners moeten nu binnen twee weken de niet betaalde huur terugbetalen. WoonFriesland laat bij monde van een woordvoerder weten blij te zijn: „Het geld van onze woningcorporatie is uiteindelijk allemaal geld van onze huurders en het kan toch niet zo zijn dat iedereen betaalt voor het woongenot en een enkeling niet.”

De bewoners zelf zijn nog lang niet klaar met de strijd. „We moeten het nu betalen, klaar, daar komen we niet onderuit. Maar nu gaan we kijken wat WoonFriesland aan ons moet betalen”, aldus bewoonster Yasmin Molleman. Zij en de drie anderen hebben een bodemprocedure voor onder meer een schadevergoeding aangespannen. „We verwachten dat we binnen nu en twee maandjes weer naar de rechter moeten.”