Slim elektranet bepaalt het zelf

Het is voor het eerst dat een dergelijk project op zo’n grote schaal gaat worden uitgevoerd, stelt de gemeente. Samen met netbeheerder Stedin en de bedrijven Siemens Nederland, Lyv Smart Living en Omnetric wordt het slimme elektriciteitsnet aangelegd.

Zuiniger

Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van technologie die bij industriële grootverbruikers al in gebruik is. Het is aangepast zodat ook kleine bedrijven en particulieren er van kunnen profiteren. Naast zuiniger met energie omgaan moet het ook voordeel in de portemonnee opleveren.

Het werkt ogenschijnlijk simpel. Het systeem geeft aan slimme meters door of er een hoog of laag energietarief geldt, vergelijkbaar met de ’ouderwetse’ dag- en nachtmeters. Alleen komt met het slimme netwerk die melding elk kwartier.

Seintje

Wie dus ’s nachts een wasje wil draaien en het niet uitmaakt hoe laat dat gedaan wordt laat het over aan het slimme elektriciteitsnetwerk. Als het goedkoop tarief om half drie is, dan krijgt de wasmachine een seintje. Die flexibiliteit levert de consument geld op en zorgt voor Stedin dat het netwerk niet overbelast wordt. Daardoor hoeft het netwerk niet verzwaard te worden, een miljarden kostende operatie.

Door vraag en aanbod van stroom beter op elkaar af te stemmen wordt het energienet minder belast en wordt er bezuinigd op energiekosten en transport. Bijkomend voordeel voor bedrijven en particulieren die zelf ook stroom opwekken is dat ze voortaan ook overtollige energie terug kunnen leveren aan het net en daar geld van het Rijk voor terugkrijgen.

Experimenten

Rotterdam heeft Merwe-Vierhavens uitgekozen voor de proeffase omdat het is aangemerkt als gebied voor experimenten en een goede combinatie biedt van wonen en werken in nieuwe en verschillende vormen. De voorbereidingen zijn in al in volle gang, dit jaar nog moet de proef van start gaan.

De betrokken partijen willen bij succes snel doorpakken. „We verwachten na de geslaagde uitrol van het slimme netwerk stapsgewijs de andere wijken en de verdere regio te kunnen voorzien. Te denken valt aan circa een miljoen aansluitingen”, laten ze weten. Dat aantal is ook nodig om het rendabel te maken.