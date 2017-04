Tuinieren tegen 'hittestress'

Dat staat in het Groenstructuurplan 2017-2030, dat vandaag wordt gepresenteerd. De wijken West, Noordwest, Binnenstad en Noordoost kunnen zich de komende jaren op meer kleine parken en bomen verheugen.

De achterstand aan flora in die groenarme wijken wordt daar de komende jaren weggewerkt. Maar de bewoners moeten er zelf ook de handen uit de mouwen steken, en als het aan het college ligt verder kijken dan hun eigen lapje grond.

De wijkgroenplannen krijgen daarom een vervolg. Bij ongeveer een derde van de 187 projecten hebben bewoners het stokje van de gemeente overgenomen en is er een vorm van zelfbeheer.

„Voordat we met de wijkgroenplannen startten, hadden we ongeveer 450 zelfbeheer-projecten. Door de wijkgroenplannen is dat aantal de afgelopen vijf jaar met circa 65 zelfbeheer-projecten gegroeid. Ik vind dat voor de stad een fantastische score”, zegt Kees Geldof, wethouder Openbare Ruimte en Groen.

Actie wordt dit voorjaar van alle Utrechters gevraagd bij het tegengaan van de hittestress, de gevaarlijk oplopende temperatuur in de stad in hartje zomer, en om wateroverlast te voorkomen. Mensen met een tuin wordt via een publiekscampagne gevraagd te kiezen voor groen in plaats van tegels, die warmte vasthouden. Sinds 2008 is de ’verharding’ van het grondoppervlak in de stad met vijf procent toegenomen.

Bij zware regenval kan het hemelwater steeds moeilijker weg en het riool overbelast worden. Klimaatverandering speelt daarbij ook een rol. ’In 2050 zijn de winters in Utrecht vergelijkbaar met de huidige winters in Nantes of Bordeaux’, zo valt in het Groenstructuurplan te lezen.