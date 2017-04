Een treffend voorbeeld is het sinds eind maart aangeboden éénkamerappartement aan de Prinsengracht 1079 G. De mini-studio heeft een vloeroppervlakte van vijftien vierkante meter, geen tuin en een piepkleine badkamer en keuken. Slapen zal dus op een slaapbank in de woonkamer moeten. Vraagprijs: 150.000 euro en voor de Vereniging van Eigenaren moet maandelijks 119 euro worden afgedragen.

Voor wie denkt dat niemand zo gek zal zijn om anderhalve ton neer te leggen voor het minuscule optrekje: „De woning is verkocht”, vertelt een medewerkster van het makelaarskantoor zonder blikken of blozen.

Of de koper een rijke vader is die voor zijn dochter een studentenkamer op stand heeft gekocht of wellicht een buitenlandse koper, wil zij niet prijsgeven. „De koopakte moet nog wel getekend worden, maar er was erg veel belangstelling, kan ik u zeggen. En ja, zodoende is de uiteindelijke verkoopprijs ook boven de vraagprijs van 150.000 euro uitgekomen. Maar dat is ook alles wat ik mag vertellen...”

Omgerekend zorgt het voor een exorbitant bedrag van ruim tienduizend euro per vierkante meter. Zeldzaam hoog, maar niet helemaal uniek. Zo gingen de luxe penthouses bij de Dam en de bovenste luxe appartementen van het prestigieuze Pontsteiger-complex in de Houthavens, gekocht door horecamagnaat Won Yip, voor nog net iets meer geld van de hand.

Dat nu ook normale appartementen, weliswaar aan de gracht, voor dergelijke bedragen worden verkocht, zijn een hard gelag voor wethouder Laurens Ivens. Die presenteerde juist gisteren de Woonagenda 2025, met als rode draad de missie om woningen betaalbaar te houden de komende acht jaar.