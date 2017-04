Nauwelijks aanvraag subsidie groen dak

De subsidieregeling startte in 2009 om bewoners te stimuleren hun dak te vergroenen en werd in 2011 verruimd om meer doelgroepen te bereiken. In totaal werden in acht jaar tijd slechts 109 aanvragen gehonoreerd, waardoor de subsidiepot met 300.000 euro pas dit jaar leegraakt.

Huiseigenaren konden tot 50 procent van de aanlegkosten van een groen dak terugvragen. De totale investering bedroeg circa 550.000 euro, van dit bedrag is tot nu toe circa 250.000 euro uit de gemeentelijke subsidie bijgedragen. Bijna een kwart van de aanvragen kwam uit Utrecht-Zuid, oftewel de wijken Lunetten, Hoograven en Tolsteeg/Rotsoord.

De subsidieregeling dak- en gevelgroen wordt voortgezet en krijgt een ook weer een nieuw budget.

„Hiermee wordt een bijdrage geleverd om van Utrecht een duurzame, leefbare en gezonde stad te maken”, aldus de gemeente Utrecht.