Ford is namelijk een kickbokstalent en heeft met 64 gouden medailles al het nodige prijzengeld bij elkaar gescharreld, zo meldt Wales Online. Het jochie begon in 2015 met de vechtsport en is inmiddels meervoudig Brits en en Europees kampioen. Hij won wedstrijden in Nederland en Duitsland en is volgens zijn vader ‘onverslaanbaar’. Inmiddels is de minibokser door Hollywood-bonzen gevraagd voor een film en verschijnt hij in televisiecommercials.

Nu Ford woningeigenaar is, hoeft hij niet zijn eigen ontbijt klaar te maken als hij om 6 uur opstaat om te gaan trainen. De jongen heeft de koopwoning verhuurd en woont zelf nog bij zijn ouders.