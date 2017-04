Huiseigenaren betichten Amsterdam van misleiding

Met name het rentetarief dat de gemeente communiceert zou niet volledig naar waarheid zijn.

Ze vinden dat de gemeente de werkelijke erfpachtkosten verbloemt door lagere canonpercentages te noemen. De gemeente noemt in zijn voorlichting een canonpercentage van 2,39 procent, maar zegt daar volgens de makers van de financiële bijsluiter niet bij dat dat elk jaar wordt verhoogd met inflatie.

De makers beweren dat het rentepercentage van 2,39 procent daardoor feitelijk uitkomt op 4,5 procent. Ze schrijven dat de gemeente daarmee erfpachters op het verkeerde been zet. „Mensen hebben niet door dat ze fors meer betalen”, zegt Jan Schrijver. „Überhaupt is 4,5 procent een belachelijk hoog bedrag. Er wordt bovendien door de gemeente niet gemeld dat de 2,39 procent een indexcanon is.”

De Nederlandse Vereniging van Banken wordt er ook bijgehaald. Die schrijft in de richtlijn ’Bancaire financierbaarheid particuliere erfpachtrechten’ dat het canonpercentage niet hoger mag zijn dan de hypotheekrentepercentage. „Ook de Grondwaardecommissie adviseert marktconforme financieringskosten”, zegt Schrijver.

Wat de gemeente volgens de samenstellers doet is, hetzelfde als verkopers van vliegtickets acht jaar geleden nog deden. „Toen kon je online een vliegticket naar bijvoorbeeld Mallorca boeken voor 200 euro. Pas als je doorklikte en het ticket wilde aanschaffen kwam daar plotseling nog even luchthavenbelasting van 100 euro bij. Dus bij elkaar was je 300 euro kwijt. Tegen die misleiding hebben veel mensen geprotesteerd; de Consumentenbond ook. Iedereen wilde eerlijke prijzen, inclusief belastingen. Nu staan er dan ook inclusieve prijzen.”

Hetzelfde geldt volgens de groep voor banken. Schrijver: „Banken mogen op deze wijze geen producten verkopen. Zij mogen geen indexrentehypotheken aanbieden en mogen niet stiekem elk jaar het tarief verhogen. De gemeente doet dit in het erfpachtsysteem wel, maar houdt dat verborgen.”

„In een intern gemeentelijk beleidsstuk over de eeuwigdurende erfpacht uit 2016, worden wél de echte percentages getoond. Een woning in het centrum van 210.000 euro heeft daar een indexcanon van 2.800 euro per jaar en een vaste canon, de feitelijke canon, van 4.900 euro per jaar”, aldus Tjeerd Eernstman. „Dat is schrikbarend en bijna het dubbele. En zo wordt de jaarlijkse canonafdracht hoger dan je hypotheek.”

Een woordvoerster van verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg laat weten: „Er komt geen reactie van onze kant, totdat de nota van beantwoording openbaar wordt.”