Huizenprijzen Groningen stijgen het hardst

De huizenprijzen in Groningen stegen in het eerste kwartaal van dit jaar met 14,7% naar €191.895. Met deze gemiddelde koopsom zijn woningen in de provincie Groningen het goedkoopst, zo meldt Woningcijfers.nl. De duurste woningen staan in Noord-Holland waar de gemiddelde huizenprijs, met een stijging van 10,9%, op €321.760 is uitgekomen.

Landelijk kwam de gemiddelde woningprijs in het eerste kwartaal van 2017 uit op €257.00, het op een na hoogste kwartaalniveau in de geschiedenis. Alleen in het derde kwartaal van 2008 was de gemiddelde koopsom hoger, deze bedroeg toen €259.400.

Het aantal woningtransacties bereikte de eerste drie maanden van dit jaar een record, in het Kadaster werden 55.911 transacties geregistreerd. Het oude record staat op het eerste kwartaal van 2006 toen 47.519 werden geregistreerd.