Jeroen Olthof, wethouder minimabeleid legt uit: „Sociale Wijkteams en Jeugdteams zoeken samen met de inwoner naar de beste manier om armoede te bestrijden. Deze aanpak, vanuit de leefwereld van de betrokkene, zorgt ervoor dat je problemen kan aanpakken als ze nog relatief klein zijn. Preventief dus.”

Deze week leverde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) flink wat kritiek op de overheid: er wordt te veel ’(financiële) zelfredzaamheid’ van de Nederlandse burger verwacht. „Denk aan een bijstandsmoeder met twee kinderen”, stelde WRR-lid en hoogleraar Mark Bovens eerder deze week in deze krant. „Zij komt voor tien tot twaalf regelingen in aanmerking, maar moet daarvoor wel een stuk of vijftien formulieren invullen én bewijsstukken leveren. Als de regels veranderen, moet zij in actie komen.”

Grens

En dat in actie komen blijkt vaak te lastig, simpelweg omdat aan de „alertheid van mensen een grens zit”, aldus Bovens. Het zijn vooral de burgers die net boven het minimuminkomen leven die snel de nadelige gevolgen kunnen ondervinden van het aanpassen van de regels. Missen zij wat, dan komen ze al snel in een neerwaartse spiraal terecht van schulden, zo merkten ze ook in de gemeente Zaanstad. En wanneer iemand in de schulden is beland, is het vaak een langdurige en kostbare klus om de zaken weer recht te trekken.

Het was voor de gemeente reden om de zaken anders aan te pakken. Ze deed een proef die onderdeel was van een serie experimenten onder de noemer City Deal Inclusive Stad waarbij vijf gemeenten (Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad) met diverse ministeries samenwerkten. Zaandam bood daarbij bijzondere bijstand, die op een andere manier dan normaal kan worden toegekend.

Advocaatkosten

„Zoals aan een vrouw met kind die was gescheiden van haar man die schulden bleek te hebben. Ze waren in gemeenschap van goederen getrouwd. De advocaatkosten kon ze niet betalen, ze liep achter bij het betalen van sportschool en kon niet opzeggen zonder eerst de achterstand te hebben betaald”, geeft een woordvoerder als voorbeeld.

„De gemeente heeft de advocaat betaald voor het afhandelen van de scheiding en de achterstand op de sportschool en heeft zo verdere schulden en hogere kosten op termijn voorkomen.”

Normaal gesproken gelden strenge regels waaraan iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. „Veel regelgeving over toegang tot de bijzondere bijstand is op basis van vermogen”, legt de zegsman uit.

„Zo kwam iemand met bijvoorbeeld een auto (dus vermogen) niet in aanmerking voor de bijzondere bijstand, terwijl er wel problemen waren die dreigden te escaleren. We kwamen er achter dat de wet echter wel degelijk ruimte biedt: door de auto als noodzakelijk te bestempelen om van en naar werk te gaan, hoeft deze niet als vermogen te worden gerekend.”

Weinig geld

De gemeente kwam er door de proef achter dat, door voor (relatief) weinig geld, er flink wat kan worden bespaard op onder meer uitkeringskosten, kosten huisuitzetting en de kosten van daklozenopvang.

De persoonlijke aanpak van armoede wordt nu dan ook omgezet in algemeen beleid. Of alle gemeenten in Nederland het op deze manier gaan oppakken is nog niet bekend, maar „landelijk wordt hier absoluut naar gekeken”, aldus Olthof.