Voor die driedeling op de woningmarkt waarschuwt De Nederlandsche Bank in een vanochtend verschenen rapport.

De centrale bank heeft uitgezocht dat van alle woningen die sinds 2013 in Amsterdam zijn verkocht, ruim een kwart contant – dus zonder hypotheek – is betaald. Zelfs de kopers die wel een hypotheek afsluiten, nemen tussen de €50.000 en €70.000 aan eigen geld mee. Zonder die inbreng, vaak een ’superschenking’ van de ouders van de koper, is een Amsterdamse woning niet te krijgen, stelt DNB.

Zorgelijk

Kopers laten zich verleiden tot ’zorgelijke’ biedingsprocessen, aldus DNB. „Ze bieden tegen elkaar op en nemen soms risico’s door af te zien van financiële of bouwkundige voorbehouden.” Bijna de helft van alle Amsterdamse woningen wordt inmiddels zonder voorbehoud van financiering verkocht, bijna 60% wisselt voor meer dan de vraagprijs van eigenaar.

Huren in de grote stad is al net zo onmogelijk geworden. Gezinnen die in een huurhuis zitten, komen door de hoge maandbedragen niet aan sparen voor een huis toe.

Te hard

Volgens DNB is er geen sprake van een huizenzeepbel, hooguit van oververhitting van de markt. Bankpresident Klaas Knot durfde die stelling eind maart nog niet aan. „In de grote steden, en zeker in Amsterdam, gaat het te hard”, zei hij toen in een gesprek met deze krant.

„Met als gevolg dat de woningmarkt voor hele grote groepen niet meer toegankelijk is. Er is sprake van hoge waarderingen, maar dan moet er ook fors geleend worden om die hoge prijzen te kunnen betalen. Bij de huidige tienjaarsrente ziet dat er misschien aardig uit, maar we weten pas of het echt houdbaar is en of het wel of niet een bubbel is op het moment dat die rente gaat stijgen.”