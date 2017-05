Tegelijkertijd horen de huurhuizen bij de duurste van het land. Middeninkomens huren in Amsterdam in de regel ver boven hun macht, en kunnen dus ook niet sparen voor een koopwoning. Voor alle aspirant-hoofdstedelingen die nog geen afscheid willen nemen van hun Amsterdamse woondroom, hier zes tips om het alsnog te redden.

1) Zoek hulp

Een huis kopen in Amsterdam lukt niet meer zonder suikeroom die een deel van het aankoopbedrag schenkt, valt op te maken uit het DNB-rapport van vanochtend. Nu zal niet iedereen een ouder, familielid of andere naaste hebben die zomaar de maximale belastingvrije schenking van een ton op tafel legt, maar alle kleine beetjes helpen.

Ter herinnering: ouders mogen hun kinderen jaarlijks €5320 schenken zonder dat de fiscus ervan mee-eet. Vóór de veertigste verjaardag van het kind mogen ze bovendien een eenmalige schenking van €25.526 doen. Twintigers en dertigers mogen daarnaast nog één keer in hun leven belastingvrij een ton ontvangen, ongeacht de gulle gever, mits ze het geld in hun huis steken.

Het schenkingsmes snijdt aan twee kanten: het helpt aspirant-huizenkopers vooruit, omdat ze zich minder diep in de schulden hoeven te steken voor meer woning. Daarbij gaat de uiteindelijke erfenis, en dus ook de belasting daarover, omlaag. Met één ding moeten schenkers wel rekening houden: ze moeten niet zo veel geld weggeven dat ze in tijden van nood zelf op zwart zaad belanden.

2) Shop voor je hypotheek

Er is een prijzenoorlog gaande op de hypotheekmarkt, en daar kunnen consumenten van profiteren. De marges van hypotheekverstrekkers zijn teruggelopen van 1% naar 0,3%. Het loont om de rente langer dan tien jaar vast te zetten, of een mix te nemen van verschillende rentevaste periodes – een zogenaamde rentemix.

Kijk daarbij ook zeker naar wat minder traditionele aanbieders: tussen de goedkoopste en duurste aanbieders zit op dit moment een vol procentpunt verschil – bij een goedkope woning zijn dat al enkele tientjes per maand.

3) Ding af op je hypotheek

Een hypotheektarief en een maximaal leenbedrag op een website zijn niet per se een definitieve rente en een definitief leenbedrag. Standaard mag een koper maximaal 101% van de waarde van het huis lenen, maar die loan-to-value-ratio gaat naar 106% zodra de koper het huis wil verduurzamen. Dat gaat dan om zaken als zonnecellen, isolatie en een warmtepomp. Die verhogen niet alleen de waarde van het huis, ze verlagen ook de energierekening.

De rente verlagen kan ook: wie voor maximaal €245.000 een huis koopt, kan een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie krijgen. Omdat de hypotheekverstrekker daarbij minder risico loopt, geeft die bij een NHG-hypotheek korting op de rente.

Hypothekers geven ook korting aan klanten die minder dan 100% van de woningwaarde willen lenen – ook dat verlaagt immers het risico. Dat is dus een extra reden om een deel van het aankoopbedrag te laten schenken. Vraag de hypotheekverstrekker nadrukkelijk wat de rente zou worden als bijvoorbeeld 20% van het huis ’contant’ betaald wordt.

4) Ken je jachtterrein

Een huis kopen in Amsterdam is eerst en vooral een kwestie van snelheid. Makelaars adviseren niet voor niets om twee weken vrij te nemen voor de zoektocht en het koopproces. Wie goed beslagen ten ijs komt, is dan in het voordeel. Kennis is macht. Welke wijken zijn in opkomst, waar zijn de huizen nog betaalbaar?

Leg lijntjes met makelaars, volg ze indien mogelijk op sociale media als Facebook. Sommige huizen komen niet eens meer op Funda, dus dat moment moet je voor zijn. Laat duidelijk weten wat je woonwensen zijn, en bekijk zo veel mogelijk woningen om die wensen verder aan te scherpen.

5) Huur niet te duur

Nog niet klaar om te kopen? Ga dan zeker niet te duur huren. Wie tegen een loan-to-value van 101% een hypotheek wil afsluiten, heeft al spaargeld nodig om de kosten koper te betalen. Wie in hartje Amsterdam de helft van zijn inkomen aan huur kwijt is, komt aan sparen niet eens meer toe. Laat staan aan het kopen van een huis. De huren in de randgemeenten van Amsterdam stijgen snel, maar zijn nog lang niet zo hoog als in de hoofdstad zelf. Als het ook maar even kan, profiteer ervan.

6) Flexkracht of zzp’er? Wanhoop niet!

In ’Nederland flexland’ zijn tegenwoordig tal van mogelijkheden om zonder vast arbeidscontract een hypotheek te krijgen. Uitzendbureau Randstad is bijvoorbeeld een van de partners van de Perspectiefverklaring: wie voor de grootste uitzender voor het land werkt, of voor zustermerken Yacht en Tempoteam, kan met die verklaring een NHG-hypotheek krijgen.

Start People heeft de Arbeidsmarktscan in het leven geroepen. Die doet ongeveer hetzelfde, maar is voor een grotere groep huizenkopers beschikbaar. Zzp’ers op hun beurt hoeven niet meer drie jaar te wachten voor ze bij SNS, Delta Lloyd, BLG Wonen, Aegon Hypotheken, RegioBank, Woonfonds Achmea, NIBC Direct en Triodos Bank een NHG-hypotheek kunnen krijgen – voor die hypotheekverstrekkers is één jaar zzp-schap al genoeg.

Bonustip: Houd je hoofd koel

Kijken, kijken… niet kopen! Als een huis te duur wordt, stop dan met bieden, ook al is het nog zo mooi. Weet hoeveel je te besteden hebt, en houd je daaraan. Een droomhuis kan een nachtmerrie worden als de woonlasten ineens niet meer te dragen zijn, bijvoorbeeld doordat je je inkomen verliest. Of als er ineens groot onderhoud moet worden gepleegd.

Daarover gesproken: een woning kopen mét een financieringsvoorbehoud en mét een bouwkundige keuring is altijd beter dan een woning kopen zonder die twee. Je wilt ze de kost niet geven die te laat achter verborgen gebreken komen, of te laat ontdekken dat ze de hypotheek van het huis helemaal niet kunnen krijgen.