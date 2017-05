De nieuwbouwhuizen aan het Maximapark gaan onder de chique naam De Paleistuinen morgen in de verkoop met een vraagprijs van tussen de 585.000 tot 759.000 euro v.o.n. „Overbieden heeft geen zin, want de prijzen staan vast. De verkoop gaat met een digitale loting. Je moet net geluk hebben dat jij de woning krijgt”, aldus René Otter van Beumer Garantiemakelaars.

Goed inkomen

De nieuwe eigenaren van de Paleistuinen moeten beschikken over een goed inkomen óf veel eigen middelen. Maar toch is er geen tekort aan belangstelling. Otter: „Veel dertigers en veertigers met een koopwoning in Leidsche Rijn willen doorstromen binnen de regio. Maar in Utrecht worden veel te weinig grote nieuwbouwhuizen gebouwd. Ook mensen uit de stad die kinderen hebben of krijgen, willen graag een huis met een tuin en kijken dan al gauw naar een huis in De Meern. Ons verbaast het niet dat er zoveel vraag is naar deze woningen.”

Op dit moment staan in heel Utrecht 87 huizen van boven de 550.000 euro met een tuin te koop. Maar geen daarvan is een nieuwbouwhuis. Eerder dit jaar werd al bekend dat twee derde minder huizen te koop staan in Utrecht dan vier jaar geleden. Veel nieuwbouwprojecten zijn tijdens de crisis stil te komen liggen en worden nu pas weer opgepakt.

Schaarse nieuwbouwgrond

Daarnaast kampt Utrecht met schaarse nieuwbouwgrond, mede omdat het beleid van de gemeente binnenstedelijk bouwen is, en er maar mondjesmaats nieuwe bouwlocaties worden aangewezen. De prijzen rijzen daardoor de pan uit. Gemiddeld gesproken is een huis in Nederland nu 6,2 procent duurder dan een jaar geleden, in Utrecht gingen de prijzen met gemiddeld 9 procent omhoog.

Het project Paleistuinen komt ten noorden van de Burgemeester Middelweerdbaan, aan de zuidrand van het Maximapark midden in Leidsche Rijn. De villa’s staan op een perceel van tussen de 300 en 500 vierkante meter, krijgen een grote tuin, twee eigen parkeerplaatsen en voorzien gedeeltelijk in eigen elektriciteitsgebruik door duurzame toepassingen. Zo liggen er zonnepanelen op het dak. De bouw van de huizen start naar verwachting eind van dit jaar, de oplevering wordt eind 2018 verwacht.