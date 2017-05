Fornuis kan van gas af

Als het aan diverse keukenverkopers ligt, kun je maar beter gaan koken op inductie. „Want er mag binnenkort niet meer op gas worden gekookt en gestookt”, luidt het antwoord op de vraag waarom een ’gewoon’ gasfornuis niet meer in de keuken mag staan.

Energienota

De keukenverkopers hebben niet helemaal ongelijk: demissionair minister Kamp (VVD) stelde in zijn energienota dat Nederland in 2050 bijna CO2-neutraal moet zijn. Dat houdt onder meer in dat tegen die tijd huishoudens alleen nog maar draaien op (duurzaam opgewekte) stroom en dat gas en andere fossiele brandstoffen taboe zijn. Dat betekent dat elektriciteit moet worden opgewekt met bijvoorbeeld zon of wind. De auto moet elektrisch zijn.

Om dan alvast over te stappen op bijvoorbeeld inductiekoken is wellicht wat vroeg, maar het is in de praktijk niet zo moeilijk: de keuken aanpassen op stroom is stukken eenvoudiger en daarbij voordeliger dan koken op gas.

Cv-ketel

Maar hoe zit het dan met de cv-ketel? Is het nu al handig om over te stappen op een warmtepomp dat wordt gezien als dé verwarming voor de toekomst of kun je als consument nog maar beter een ’gewone’ cv nemen? „Dat hangt af van de woning waarin je woont”, legt Hans André de la Porte uit van Vereniging Eigen Huis. „Een warmtepomp is interessant wanneer je huis goed is geïsoleerd en je vloerverwarming hebt.”

Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, bodem of het grondwater en maakt daar een bruikbare temperatuur van, zo legt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal uit. Met een soort koelkastmotor wordt energie met een lage temperatuur opgewaardeerd tot bruikbare warmte. Er zijn verschillende soorten warmtepompen: een hybride warmtepomp die wordt gecombineerd met cv-ketel op gas en de volledig elektrische warmtepomp.

Lastig

Bij nieuwbouw wordt de bodem vaak als bron gebruikt. Bij bestaande woningen is het echter lastig een bron onder de tuin aan te leggen. Daarom wordt in bestaande huizen vaak gekozen voor de buitenlucht als bron, met een warmtewisselaar op het dak of in de tuin, aldus Milieu Centraal.

De installaties zijn echter nog niet zo lang op de markt en voor particulieren ook nog flink aan de prijs. „Een hybride warmtepomp kost tussen de €3.600 en €4.600”, vertelt Mariken Stolk van Milieu Centraal. „Dat is exclusief een nieuwe cv-ketel. Een volledige elektrische warmtepomp kost tussen de €6.500 en €14.500, afhankelijk van de techniek. Voor beide pompen is subsidie te krijgen: voor de eerste €2.000 en voor de tweede tussen de €2100 en €3400.

„Dat is best prijzig, maar met een hybride warmtepomp bespaar je ongeveer €280 per jaar op je energierekening. Met de subsidie erbij speel je zeker quitte en je hebt het milieu een goede dienst bewezen.”

Hybride

Met een volledige warmtepomp bespaar je volgens Milieu Centraal gemiddeld zo'n €180 per jaar (met lucht als bron) tot €320 (met bodem als bron) ten opzichte van een hr-ketel. Particulieren kiezen het vaakst voor de hybride vorm omdat dit stukken eenvoudiger is te realiseren en wegens de kosten.

„Wanneer je zoiets aanschaft, moet je er lang plezier van kunnen hebben”, zegt André de la Porte. „Het is iets voor de langere termijn. Als je al weet dat je over twee jaar gaat verhuizen, is het niet verstandig om te doen. Veel mensen willen er nog helemaal niet aan; we krijgen regelmatig te horen dat mensen de koop van een huis niet door laten gaan omdat ze liever een cv-ketel willen. Kortom: je moet het voor jezelf willen. En niet omdat je denkt dat je huis er meerwaarde van krijgt. Zover is het nog niet.”