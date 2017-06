Na een rits vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt gaf staatssecretaris Wiebes van Financiën woensdag in antwoorden toe dat eigenaren van een huis met een kleine hypotheek in sommige gevallen meer belasting over hun woning betalen dan ze terugkrijgen aan renteaftrek. Niemand kan zich hieraan onttrekken door simpelweg betaalde hypotheekrente niet op te geven. Dan riskeer je een boete.

Lees ook: fiscale strop voor aflosser

Hierover was onduidelijkheid ontstaan omdat toenmalig minister Blok voor Wonen had gezegd dat wie op deze manier de klos is, de betaalde rente niet hoeft op te geven bij de belastingaftrek in box 1. Dat klopt dus niet. Wel stelt Wiebes dat een eigenwoningschuld uit box 1 kan worden omgezet naar een aflossingsvrije lening in box 3, als die schuld na 31 december 2012 is aangegaan. Sindsdien worden aflossingsvrije leningen niet langer gezien als eigenwoningschuld en komt de hierover betaalde rente niet meer in aanmerking voor aftrek.