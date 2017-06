In de Merwedekanaalzone en de Cartesiusdriehoek gaat binnenkort driftig worden gebouwd, maar volgens de christendemocraten vooral voor starters. „Het college noemt appartementen van 60 vierkante meter waarbij je de auto kan parkeren op honderden meters afstand ’gezinsappartementen’.”

Het gemeentebestuur realiseert zich daarnaast niet dat singles ook een keer willen samenwonen en aan gezinsuitbreiding gaan denken, vreest Brussaard. „De groei die dán gaat volgen, moet nog komen. De voorzieningen lopen niet in de pas met de ambitie van het college.”

De woningmarkt staat zwaar onder druk. Voor gezinnen komt daar nog de zorg voor het nageslacht bij. Brussaard: „Nu al gaan kinderen uit Leidsche Rijn sporten in Woerden of op zwemles in Harmelen. De stad barst uit zijn voegen en de groei-achterstand wordt steeds groter.”

De fractie gaat daarom zelf onderzoek doen naar de wensen van gezinnen, door de partij vaker benoemd als hoeksteen van de samenleving. Uit die inventarisatie moeten de grootste knelpunten voor gezinnen blijken. Aan de hand daarvan wil de fractie verdere voorstellen schrijven.

Specifiek wordt onder meer gevraagd naar het aanbod aan gezinswoningen met een tuin, de aanwezigheid van voldoende speelplekken, zorgen rondom drugsgebruik in de buurt van speelplekken en scholen, (verkeers-)veiligheid en de kwaliteit van het onderwijs.

De ChristenUnie maakt zich eerder deze week in deze krant ook ernstig zorgen over de onstuitbare groei die Utrecht doormaakt. Voorman Maarten van Ooijen vindt dat de trek naar de stad niet gefaciliteerd moet worden.

Brussaard vindt juist dat voor gezinnen van buiten Utrecht wel ruimte moet worden gemaakt. „Nu moet je heel veel geluk hebben of een grote portemonnee.”

Tot 2040 worden ruim 40.000 nieuwe woningen opgeleverd, dit jaar wordt gestart met de bouw van ongeveer 5000 huizen.