Het aantal hypotheekaanvragen steeg vorige week in heel Nederland met 40%, meldt De Hypotheekshop. Die zijn het gevolg van hogere hypotheekrentes van onder meer ABN Amro, ING, Rabobank en Munt Hypotheken. Ook de komende weken zullen de rentes verder stijgen, verwacht De Hypotheekshop.

De geldverstrekkers volgen op hun beurt de rente op de kapitaalmarkt. Die rente, een van de belangrijkste factoren bij het bepalen van de hypotheektarieven, staat op zijn hoogste punt in anderhalf jaar tijd.

Die forse stijging is weer het gevolg van signalen van de Europese Centrale Bank. In de donderdag uitgekomen notulen van de laatste ECB-vergadering zien kenners tekenen dat het opkoopprogramma van 'Frankfurt' binnenkort wordt afgebouwd. Eerder leek ECB-president Draghi daar in een toespraak ook al op te hinten.