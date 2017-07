Wie op het nippertje van de lage hypotheekrentes wil profiteren, kan ervoor kiezen om de hypotheek tussentijds over te sluiten, of de rente te laten middelen. Maar let op: het kán ook lonen om de rentevaste periode gewoon uit te zitten.

Casino

De hypotheekmarkt heeft in elk geval één belangrijke overeenkomst met het casino: de bank wint altijd. Geen hypotheekverstrekker zal ooit akkoord gaan met lagere maandlasten zonder dat daar een compensatie tegenover staat.

Als u in één klap uw hypotheek wil oversluiten naar de ultralage marktrente (bij dezelfde bank of bij een andere), dan brengt uw geldverstrekker de misgelopen rente-inkomsten van het oude, hogere tarief alsnog en in één klap in rekening: de gevreesde boeterente.

Vijf jaar

Oversluiten is daardoor vooral interessant bij hypotheken waarvan de resterende rentevaste termijn nog zo'n vijf jaar vaststaat. De Hypotheekshop adviseert: "Loopt de rentevaste periode van een hypotheek langer dan vijf jaar door, dan wegen de hoge oversluitkosten en boeterente meestal niet op tegen de lagere maandlasten."

Ook een spaar- of bankspaarhypotheek oversluiten is niet interessant. En huiseigenaren die maximaal nog zes maanden hebben te gaan, kunnen beter wachten op het aflopen van de rentevaste termijn dan een nieuwe vaste rente te kiezen.

Middeling

Als u wel wilt profiteren van de lage rentestanden, maar geen spaarpot heeft die zo goed gevuld is dat u er makkelijk een boeterente uit kunt betalen, dan is rentemiddeling misschien een gulden middenweg. Bij rentemiddeling wordt het gemiddelde genomen van de rente die u nu betaalt en de rente die de bank voor nieuwe hypotheken aanbiedt.

Maar ook hier geldt: de geldverstrekker wil gecompenseerd worden voor uw lagere maandlasten, dus boven op de gemiddelde rente zal die een (kleine) opslag rekenen. Dan gaat het om enkele tienden van procenten. Zo wordt de boeterente die u bij oversluiten ineens zou betalen uitgesmeerd over de nieuwe rentevaste periode.

Ongunstig

De regels die banken daarbij hanteren, zijn niet altijd gunstig voor de klant, liet de Consumentenbond in september in De Telegraaf weten. "Vrijwel alle banken hanteren een ongunstige rekenmethode, waardoor het voordeel lager is dan verwacht."

En een zegsman van De Hypotheekshop: "Mocht de rente laag blijven of wordt het huis binnen afzienbare tijd verkocht, dan is het in veel gevallen niet interessant. Er kan wel sprake zijn van voordeel als de rente gaat stijgen."

Aftrekbaar

Uiteraard is de rente die u in de nieuwe situatie betaalt, inclusief de middelingsopslag, aftrekbaar bij de belastingaangifte.

Rentemiddeling is nog wel aan een aantal regels gebonden. De belangrijkste: u blijft verplicht bij dezelfde geldverstrekker, en u heeft geen bankspaarhypotheek. Zou u daar de rente van laten middelen, dan gaat immers niet alleen het hypotheek- maar ook het spaartarief omlaag, en schiet u per saldo nog niets op.