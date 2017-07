Woningeigenaar wordt scheefkampeerder

Terwijl hun huis voor een leuk zakcentje wordt verhuurd via Airbnb of een soortgelijke site, zoeken woningeigenaren een goedkope slaapplaats op de camping.

Onder andere camping Zeeburg heeft daar last van gehad. „Sindsdien zijn alleen nog mensen welkom die vakantie komen vieren”, zegt een woordvoerder van de camping.

„Bewoners uit de stad die voor andere doeleinden komen, bijvoorbeeld omdat ze een slaapplek nodig hebben als ze in scheiding liggen, of studenten die geen woning kunnen vinden, die kunnen hier niet terecht. We snappen dat er een woningtekort is in de stad, maar wij richten ons op toeristen.”

Scheefkampeerders lopen volgens de zegsman snel genoeg tegen de lamp. „Gemiddeld verblijven gasten hier twee tot vier dagen. Als er dan iemand ineens elke ochtend naar zijn werk gaat, heb je dat snel door. Met zo iemand gaan we dan even praten.”