Wie zich graag in een regenwoud waant, moet vooral de het rijtjeshuis aan de Marmotberg bezichtigen dat nu op Funda staat.

De voortuin is voorzien van een tunnel van groen, gevormd door tropische flora, waaronder verschillende soorten palmbomen en bamboe. De habitat van reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen in het Ouwehands Dierenpark Rhenen is er niets bij. Onderweg naar de voordeur in camouflagekleuren staart een aantal tijgerwelpjes je aan.

Het interieur van de woning sluit volledig aan op het groene pad dat uiteindelijk leidt naar kamers waar de grilligheid van de natuur terugkomt in rotsformaties, schelpenstranden en hout. Boeddha is er ook. En dit alles voor maar €217.500.