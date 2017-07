De huizenprijzen in Noord-Holland trekken zich vooral op aan de gekte die er op de Amsterdamse woningmarkt is ontstaan. Het afgelopen kwartaal stegen in de hoofdstad de huizenprijzen met ruim 13%. Opvallend is dat de huizenprijzen in Rotterdam, die zich lang niet zo lieten opjagen, inmiddels in hetzelfde tempo oplopen.

Inmiddels liggen in Amsterdam de huizenprijzen 21% boven het niveau van voor de crisis. In Friesland, Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant liggen de huizenprijzen nog het verst van hun toppen van voor de crisis. Daarmee ligt ook het Nederlandse gemiddelde nog bijna 7% onder het hoogtepunt van 2008.

De landelijke prijsstijging van de afgelopen maand – +8% – is wel de sterkste sinds maart 2002, aldus het CBS.

