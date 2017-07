Het exacte kortingsbedrag is afhankelijke van de hoogte van de huur, het inkomen van de huurder en de samenstelling van het huishouden, laat de gemeente Amsterdam weten. Tot 2019 neemt de gemeente de korting voor haar rekening, daarna wordt de verlaging van de woonlasten door woningcorporaties betaald. De huurkorting is komt voort uit afspraken tussen Huurdersvereniging Amsterdam, Amsterdamse woningcorporaties en de gemeente, deze zijn vastgelegd in het Woonlastenakkoord.

Kleinere woning

De regeling zorgt er ook voor dat mensen die in een grote duurdere woning wonen en deze niet kunnen betalen, makkelijker een kleiner en goedkoper alternatief kunnen vinden. Alleenstaanden met een sociale huurwoning van 70 m2 krijgen dan bijvoorbeeld voorang op Woningnet als zij reageren op een kleinere en goedkopere woning.