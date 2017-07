De gemeente liet vorige maand onderzoeken hoe energiek en krachtig de twee dorpen zijn. Uit de resultaten blijkt nu dat de bewoners van de dorpen zich ernstig zorgen maken om de jongeren die vertrekken en niet meer terugkomen. Maar niet alleen jongeren laten Everdingen en Hagestein voorgoed achter zich. Ook de oudere generatie pakt zijn biezen.

Voor zowel jongeren als ouderen zijn er te weinig geschikte woningen. Hierdoor voelen zij zich gedwongen om te verhuizen. ,,Dat is heel jammer”, zegt Piet Daalhof van de gemeente Vianen. ,,Grote aantallen extra woningen komen er niet. Daar is simpelweg geen ruimte voor.”

Ook het gebrekkige openbaar vervoer speelt mee. ,,Als ik ergens naartoe wil dan wil iemand me wel brengen, maar als een vriendin hier wil komen, dan lukt dat niet”, liet een oudere dame tijdens het onderzoek weten. Een kwart van alle ondervraagde bewoners in Hagestein vindt zelfs dat het dorp door het gebrek aan voorzieningen, woningen en winkels geen prettige plek is om oud te worden.

Het voor jongeren en ouderen leefbaarder maken van de dorpen zal volgens Daalhof vooral op het bord van bewoners zelf komen te liggen. ,,Zij zullen met initiatieven moeten komen en deze zelf realiseren. De gemeente zal wel ondersteunen. In Hagestein is al een groep gemotiveerde bewoners met plannen ontstaan.”