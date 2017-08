Huizenkopers denken ook dat de hypotheekrentes binnenkort weer zullen oplopen, aldus DNB. Ze zetten de rente van hun hypotheek langer vast dan voorheen. In driekwart van de gevallen kiezen huizenkopers voor een rentevaste periode van meer dan vijf jaar. Voor heen was dat ongeveer de helft. Ook dat zorgt ervoor dat het gemiddelde niet verder daalt. De rente is bij een lange rentevaste periode immers hoger.

De Hypotheekshop liet vorige maand al weten dat de belangrijkste hypotheekrente, 10 jaar rentevast met Nationale Hypotheekgarantie, weer boven de 2% is gekomen.

Is de grafiek niet (goed) te zien? Klik dan hier.

In 2012 stond de gemiddelde Nederlandse hypotheekrente op 4,5%. De Nederlandse tarieven liggen structureel iets hoger dan het Europese gemiddelde, dat ligt nu iets lager dan 2%. Binnen Europa zijn grote verschillen. In Finland bedraagt de hypotheekrente 1,03%, in Ierland 3,22%.