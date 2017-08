Voor een aantal Belfius-klanten is de variabele hypotheekrente door de lage standen op onder meer de kapitaalmarkt inmiddels onder nul gekomen. Dat betekent dat ze geld toe krijgen op de lening voor hun huis.

Belfius heeft zich jarenlang verzet tegen het onder nul laten zakken van de hypotheekrente. Huiseigenaren die de zwijgplicht schenden, en toch aan de grote klok hangen hoeveel geld ze van de bank krijgen, moeten dat geld mét rente terugbetalen.

In Nederland zijn ook huiseigenaren met een negatieve hypotheekrente – voornamelijk mensen met een zogenoemde ’euriborhypotheek’. Hoe groot hun aantal is, of hoeveel geld ze toe krijgen, is onbekend.