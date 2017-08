De gemoederen zullen morgenavond waarschijnlijk hoog oplopen in de raadszaal, waar een vergadering over de gewijzigde conversieregeling voor erfpachters op de agenda staat. Een grote groep huizeneigenaren plant opnieuw te komen. Ze voelen zich als een melkkoe behandeld.

In Utrecht staan 3500 woningen die voor 1989 gekocht zijn, op erfpachtgrond. De eigenaren betalen jaarlijks een zogeheten canon. De gemeente wil echter van deze regeling af en stimuleert bewoners de erfpacht in één keer af te kopen.

Woede

Eerdere plannen uit 2016 werden met grote woede ontvangen. Erfpachters moesten in één keer tienduizenden euro’s betalen. Dit konden maar weinigen ophoesten. De andere optie was het blijven betalen van een canon, die door gestegen grondprijzen constant kan stijgen. De bezorgde e-mails stroomden binnen en de raadszaal zat vol met ongeruste bewoners.

Op aandringen van de gemeenteraad kwam er een nieuw voorstel. Dit maakt drie opties mogelijk. Men kan de volledige afkoopsom in één keer betalen, maar deze ook ’vastklikken’, waardoor eigenaren die later willen afkopen niet voor onaangename verrassingen staan. Tot dat moment moeten ze jaarlijks blijven betalen. De nieuwe canon bedraagt 5 procent van de vastgeklikte afkoopsom. De derde optie is niets doen en afwachten, alhoewel dat wordt afgeraden.

Hogere lasten

Eigenaren vinden deze nieuwe regeling echter alles behalve gunstig en vrezen hogere lasten, aangezien de totale afkoopsom nog steeds een flink bedrag is. Daarnaast stellen velen de grondwaarde in al die jaren door de jaarlijkse canon al lang opgehoest hebben. Het steekt hen dat de gemeente in 1989 koos voor een ander beleid, maar zij nog wel met de gevolgen zitten. Ze eisen een nieuw onafhankelijk onderzoek en schromen niet naar de rechter te stappen. De Vereniging Eigen Huis liet een advies uitbrengen. De organisatie noemt de aangepaste conversieregeling een verbetering ten opzichte van de oude, maar vindt de verschillen tussen een eerdere regeling (weinig succesvolle) uit 2003 en nu nog veel te groot.

De afkoopsom ligt nog steeds 26 procent hoger dan veertien jaar geleden. Ook de vooraf vastgestelde canon is te hoog, zo staat in de analyse.

De vereniging heeft haar bevindingen verstuurd aan het Utrechtse college.