Via Bnb Service Utrecht kunnen mensen een hostess boeken die gasten ontvangt, het huis na afloop controleert en schoonmaakt voor volgende bezoekers. Voor 25 procent van de verhuuropbrengsten komt een medewerker de verhuur afhandelen. Sinds vorig jaar werden via deze service 600 ongeveer boekingen verricht. De eigenaar van de woning hoeft dus zelf niet meer aanwezig te zijn. De kleinschalige verhuur van een eigen kamer of huis lijkt hiermee te professionaliseren.

Aanvulling

Eigenaar Justus Raap ziet zijn service als een aanvulling: „Ik heb geen huisjesmelkers in mijn bestand. Ik werk met mensen die veel op vakantie of zakenreis gaan. Ook zijn er mensen die gaan samenwonen, maar eerst een tijdje willen kijken of dit goed gaat. De woning die onbenut is verhuren ze dan via Airbnb, maar ze willen niet de rompslomp er omheen.”

Vorig jaar oktober kondigde de gemeente extra maatregelen aan, nadat Airbnb negatief in het nieuws kwam. Inwoners zouden overlast ervaren van toeristen in rijtjeshuizen. Volgens Raap valt dat in de domstad wel mee. „Overlast komt weleens voor, maar het is hier echt niet te vergelijken met Amsterdam. Volgens mij waren er vorig jaar minder dan tien klachten bekend. Toeristen die naar Utrecht komen zijn vaak nette mensen, een totaal andere doelgroep dan die naar de hoofdstad gaat.”

Overlast

De gemeente lijkt in tweestrijd. Enerzijds is particuliere verhuur een mooie aanvulling op het aanbod in de stad, anderzijds dient overlast te worden voorkomen. Ook verdwijnt vastgoed dat bedoeld is voor permanente bewoning naar de toeristenmarkt, waardoor er extra krapte op de woningmarkt ontstaat. Zo worden huurwoningen illegaal onderverhuurd. „We horen over situaties die we liever niet willen. Bijvoorbeeld een woning die het hele jaar door verhuurd wordt als vakantiewoning. Dat willen we in Utrecht niet”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Justus Raap dient dit najaar een eigen visie in, waarin hij pleit voor een positieve benadering van verhuur via Airbnb, waarbij zowel de stad als de bewoners van het toerisme profiteren. De nieuwe gemeentelijke regels zouden nog voor het eind van het jaar gepresenteerd moeten worden. Waarschijnlijk wordt de maximale verhuur 60 of 90 dagen per jaar.