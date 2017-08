De hypotheekrommel die in de jaren na het afsluiten ontstaan is, is de eigen schuld van de man, oordeelt de geschillencommissie van het Kifid, het klachteninstituut voor de financiële sector. Maar geldverstrekker Quion had ook beter onderzoek moeten doen.

Zo hadden bij Quion de alarmbellen moeten afgaan toen de man, die met een arbeidsongschiktheidsuitkering begonnen was met ondernemen, in een zogeheten ’eigen verklaring’ opgaf dat hij €82.000 per jaar verdiende. Het bedrijf van de optimistische huizenkoper had in de twee jaar daarvoor juist rode cijfers geschreven.

De geldverstrekker zegt dat ze de eigen verklaring telefonisch bij de klant hebben gecheckt. Die laatste zegt zich daar niets van te kunnen herinneren. Het maakt niet uit, stelt het Kifid, want een simpel telefoontje was nooit voldoende geweest.

De hypotheek had nooit meer mogen bedragen dan een slordige €470.000, maar kwam uit op ruim een half miljoen. Quion en de optimistische consument moeten van het verschil van €70.000 en de rente daarop allebei de helft betalen.

Eind vorig jaar ging Rabobank ook al nat met een veel te hoge hypotheek. De bedragen lagen toen veel hoger: de geldverstrekker kon fluiten naar een half miljoen aan achterstallige hypotheek.