Sinds het eind van de huizencrisis is de Randstad ontkoppeld van de rest van de Nederlandse woningmarkt, stelt Rabo-econoom Christian Lennartz. Daarbij steekt Amsterdam er met kop en schouders bovenuit: de huizenprijzen in ’020’ zijn sinds begin 2014 harder gestegen dan die in onder meer Londen, San Francisco en Kopenhagen.

Die prijsstijging dankt de hoofdstad vooral aan beleggers die zich op de woningmarkt hebben gestort. Eén op de acht huizen in Amsterdam wordt door die groep gekocht. Ook buitenlandse beleggers hebben de Amsterdamse huizenmarkt inmiddels ontdekt, zo lijkt het.

Zij kunnen onze hoofdstad verder opstuwen met de grote wereldsteden, schrijft Lennartz. „Op den duur zien we dan prijzen die lijken op die in wereldsteden als Londen, Sydney en Vancouver.” Dat is goed nieuws voor mensen die nu een stukje Amsterdams vastgoed bezitten. Maar gaan de beleggers weg, dan verwacht de Rabo-econoom juist een forse prijsdaling. „Voor de lokale bevolking zijn de huizen in Amsterdam nog nauwelijks betaalbaar.”