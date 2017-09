’Bang voor betalingsproblemen’

Maar dat heeft een keerzijde, zegt voorzitter Marnix Norder van vereniging van woningcorporaties Aedes: door de 'huurmatiging' houden corporaties volgens hem minder geld over voor investeringen in nieuwe woningen en verduurzaming.

De huren van sociale huurwoningen stegen per 1 juli gemiddeld met 1,1 procent, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar was dit nog 1,6 procent. Dit komt mede door het gewijzigde huurbeleid. De totale huurinkomsten van een corporatie over 2017 mogen hooguit met 1,3 procent toenemen.

Verhuurdersheffing

Volgens de corporaties zal het ook de komende jaren noodzakelijk zijn om de huren niet te hard te laten toenemen. Aedes blijft erop hameren dat de zogeheten verhuurdersheffing leidt tot hogere huren. ,,Sommige huurders staat daardoor het water aan de lippen'', stelt Norder. Verhuurders van meer dan tien woningen betalen dit jaar samen 1,7 miljard euro verhuurdersheffing aan de overheid.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de prijzen voor alle huurwoningen, dus ook in de vrije sector, in juli gemiddeld 1,6 procent hoger lagen dan in juli 2016. Daarmee was de huurstijging het laagst sinds 2010.

De Woonbond vindt het goed dat de huren dit jaar minder hard stijgen, maar ziet dat de huren nog steeds veel harder stijgen dan de inflatie en vindt dat er meer moet gebeuren om huren weer betaalbaar te krijgen. Deze kabinetsperiode stegen de huren circa 10 procent boven de inflatie. Veel huurders kunnen de huur amper opbrengen.

Betaalbaar

,,Huurders hebben de huren de afgelopen jaren fors zien stijgen terwijl hun besteedbaar inkomen juist afnam'', stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ,,Een komend kabinet moet er echt voor zorgen dat huren weer betaalbaar wordt. Dat kan ook, door de belasting die verhuurders over sociale huurwoningen moeten betalen af te schaffen. Dit wordt weer doorgerekend aan de huurder en heeft geleid tot een huurexplosie'', stelt ook hij.