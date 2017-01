Column DierenZaken

Toch wordt er op dit moment in minder dan tien procent van de bedrijven demotie toegepast en er rust zelfs een behoorlijk taboe op om iemand te vragen of hij of zij niet een stapje terug wil doen. Hoe zit het in de dierenwereld met ouderen in de top van de groep?

Clansysteem

Kijkend naar onze naaste familie, de apen, zien we de meest uiteenlopende sociale systemen. Bij makaken, zoals de laponders bijvoorbeeld, leven de vrouwtjes in een clansysteem. Ben je in een bepaalde clan geboren, dan heb je als vrouwtje geen kans om door eigen kracht of talent te promoveren naar de status van een hoger geplaatste clan.

Binnen je clan echter wordt de positie enkel en alleen door leeftijd bepaald. Zoals in veel bedrijven werknemers om het jaar automatisch een treetje omhoog gaan in de salarisschaal, promoveert zo’n lapondervrouwtje ook gewoon vanzelf. Hoe ouder zij is, des te hoger staat ze in rang.

Levensverwachting

Een hoge leeftijd bereiken en hopen dat de andere clanleden niet met een al te hoge levensverwachting zijn gezegend, is het enige wat zo’n laponder moet doen om de top te bereiken. Zelfs als een bejaarde, ranghoge vrouw lichamelijk niet meer fit is en bijvoorbeeld niet meer heel efficiënt voedsel zoekt, blijft ze toch de leidende vrouw binnen de clan; min of meer uit gewoonte.

Heel anders daarentegen gaat het bij de langoeren, zoals hanoemans of brillangoeren. Hier is door verschillende onderzoekers waargenomen dat de oudere vrouwen in de groep op een zeker moment niet meer de baas ten opzichte van de andere vrouwtjes zijn. En deze machtsverschuiving gebeurt geheel zonder agressie en geweld: een duidelijk geval van vrijwillige demotie. De bejaarde vrouwtjes doen wat rustiger aan, staan bij politieke spelletjes en relletjes niet meer in de eerste rij en verlenen met name aan hun dochters bovendien voorrang bij het voedsel.

Dochters

De vruchtbaardere dochters profiteren ervan dat hun moeders op hun oude dag niet meer in de toppositie zitten. Indirect helpt dit zelfs weer de in rang gezakte oudere vrouwen, omdat ze dan meer kans op veel en fitte kleinkinderen hebben.

Ook in Burgers’ Zoo zagen we een vergelijkbare situatie in onze chimpanseegroep. De in 2016 op 58-jarige leeftijd overleden chimpansee Mama was jarenlang absoluut de meest belangrijke vrouw in de groep. De laatste jaren van haar leven liet Mama echter al haar kleindochter Morami conflicten beslechten en ruzietjes uitvechten; zelf keek ze van de zijlijn toe en hield het bij aanmoedigende geluidjes. Zeg maar de tips en complimenten van een oude rot in het vak aan de jonge garde!

Zoöloge Constanze Mager, als hoofd Educatie verbonden aan het Safari Meeting Centre van Burgers’ Zoo in Arnhem, ontvouwt in een exclusieve serie columns voor DFT.nl de financiële geheimen van het dierenrijk.

