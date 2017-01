Dat plan, dat vakbond FNV maandag in De Telegraaf lanceerde, is ’generiek en dus per definitie duur’, stellen de werkgevers vandaag in een reactie. Zij wijzen erop dat er in veel cao’s en pensioenregelingen al afspraken zijn gemaakt over het op tijd omscholen van personeel met een zwaar beroep of het eerder of in deeltijd stoppen met werken.

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) laat momenteel onderzoeken wat precies zware banen zijn. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland verandert die lijst mettertijd, vanwege technologische vooruitgang.

FNV wil dat werknemers, afhankelijk van de zwaarte van hun beroep, vier jaar eerder of vier jaar later dan de AOW-leeftijd moeten kunnen stoppen met werken.