premium

Zon breekt door bij pensioenfondsen

55 min geleden

Amsterdam - Een mager zonnetje breekt door bij de pensioenfondsen. De gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden, die de basis vormt voor beslissingen over het indexeren of korten van de oudedagsvoorziening, is gedaald naar 99,7 procent, meldt De Nederlandsche Bank.