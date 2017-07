Dat blijkt uit een steekproef onder duizend Nederlanders van vermogensbeheerder Blackrock. Nederlanders hebben er weinig vertrouwen in dat ze met het opbouwen van een aanvullend pensioen het gewenste inkomen bereiken bij pensionering. Vooral jongeren bouwen minder op, constateert Blackrock.

Wel bulken Nederlanders van het spaargeld, maar liefst 77% zegt een appeltje voor de dorst te hebben. En dat geld blijft zitten waar het zit. Bijna driekwart (74%) weigert met zijn spaargeld te beleggen, 20% overweegt dit terwijl 6% wel een gokje wil wagen.

Nederlanders maken zich ook weinig zorgen over hun financiële toekomst. Sinds 2013 zijn we optimistischer dan gemiddeld in Europa. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat we wel raad weten met geld, maar uit ander onderzoek blijkt dat ons financiële kunnen tegenvalt.