Deel subsidie rijksmonumenten ongebruikt

Van de 76 miljoen euro die vorig jaar in het overheidspotje zat, werd 21 miljoen niet gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van een Bilthovens bureau dat subsidieaanvragen begeleidt. Nederland kent 62.000 monumenten.

Eigenaren van kerken, kastelen en vooral molens weten de weg naar de subsidiepot doorgaans goed te vinden. Maar veel eigenaren van monumentale openbare gebouwen, verdedigingswerken en agrarische panden laten de beschikbare gelden liggen. Een woordvoerder van het bureau vermoedt dat dat komt doordat de subsidieregeling bij hen niet bekend is.

Volgens de Sim-regeling draagt de overheid maximaal 50 procent bij aan onderhoudskosten. Het budget is vorig jaar verhoogd van 50,5 miljoen euro in 2015 naar 75,9 miljoen in 2016. Minister Jet Bussemaker (Cultuur) wil de monumentenzorg volgend jaar op de schop nemen.