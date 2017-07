Zo kies je een energieadviseur

De energieadviseur komt langs en gaat alle zaken langs die mogelijk zijn in jouw huis: valt er nog wat te doen aan vloer- of dakisolatie bijvoorbeeld, hoe is het gesteld met de cv-ketel, zijn zonnepanelen eventueel een optie of kunnen er beter isolerende ramen worden geplaatst? Ook wordt gekeken of een warmtepomp de nodige besparing kan opleveren.

Rapport

Wanneer de energieadviseur de situatie bij je thuis heeft bekeken, wordt een uitgebreid rapport gemaakt. Daarin staat welke maatregelen in jouw geval het handigst zijn, hoeveel die aanpassingen die mogelijk gaan kosten, hoeveel je ermee kunt besparen en hoe lang het duurt voordat je de investeringen hebt terugverdiend.

Energieadviseurs zijn te vinden via maatwerkadviesvoorwoningen.nl of via QBIS.nl. Kies altijd voor een adviseur van een bedrijf met een BRL9500-02-certificaat, zo raadt Milieu Centraal aan. Dat zijn door de overheid ’erkende adviseurs maatwerk energiebesparing’, zo legt een woordvoerder van Milieu Centraal uit. „Het is een vorm van kwaliteitsborging, want iedereen kan zichzelf immers energieadviseur noemen.”

Offertes

Het handigst is om twee of drie offertes op te vragen van gecertificeerde adviseurs, waarbij je duidelijk je wensen aangeeft. Wat wil je bereiken? Wil je duurzame energie of gaat het om geld te besparen op je energierekening? De adviseur kan je ook begeleiden bij het uitvoeren van de maatregelen.

Het advies van een energieadviseur is bedoeld voor particuliere woningeigenaren. Het is echter ook mogelijk voor Verenigingen van Eigenaren om een advies aan te vragen.

Leningen

Het advies is niet gratis: gemiddeld kost het maatwerk tussen de €200 tot €300. „Maar”, zo zegt de woordvoerder van Milieu Centraal, „daar staat wel tegenover dat er vaak subsidies zijn en aantrekkelijke groene leningen om de energiebesparende maatregelen te realiseren.”