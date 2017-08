Wecycle, een organisatie die de inzameling en recycling van elektrische apparaten in Nederland regelt, lanceert watismijnapparaatwaard.nl en watismijnlampwaard.nl. Daar kunnen mensen achterhalen wat ze met elektrische apparaten en energiezuinige lampen kunnen doen. Deze hebben nog altijd een waarde, bijvoorbeeld als ze worden gerepareerd, verkocht, weggegeven of ingeleverd voor recycling. De websites helpen mensen de beste keuze te maken zodat wordt voorkomen dat de producten worden weggegooid.

Marktwaarde

Zo staan de voor- en nadelen van zelf repareren beschreven en het verschil tussen marktwaarde en recyclewaarde. „De consument heeft altijd een keuze na gebruik van een apparaat of lamp,” zegt Jan Vlak, directeur van Wecycle: „Repareren van een apparaat is een optie, maar dat is bijvoorbeeld bij een oude koelkast niet beter voor het milieu. Wij vinden het belangrijk de hele keten te laten zien en de verbinding te leggen tussen gebruik, hergebruik en recycling, zodat de consument een weloverwogen beslissing kan nemen. Gooi afgedankte apparaten en lampen in geen geval weg, want dan gaat alle waarde verloren.”