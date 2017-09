Sla je financiële slag voor einde van 2017

Vanaf 1 januari 2018 daalt de maximale hypotheek van 101% naar 100% van de waarde van de woning. Dit jaar mag, naast de koopsom van de woning, nog 1% extra worden geleend om de bijkomende kosten te financieren. Dat wordt dus 100%. Dat betekent dat wie een huis koopt, een deel van de bijkomende kosten, zoals financieringskosten en overdrachtsbelasting, vanaf 1 januari aanstaande helemaal zelf moet betalen. Bij een gemiddelde koopprijs is dat meestal zo’n 6%.

Restschuldregeling

Vanaf 1 januari stopt de rente-aftrek van de restschuldfinanciering. In 2012 werd de zogenoemde fiscale restschuldregeling bedacht: wie zijn huis verkocht en met een schuld achterbleef, kon een extra lening afsluiten bij de bank. De rente op deze lening is 15 jaar aftrekbaar.

De regeling was een crisismaatregel waarmee de overheid de doorstroom op de woningmarkt wilde stimuleren en geldt voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Staat je huis onder water en verkoop je dat nog voor 31 december aanstaande, dan kun je de rente van je restschuld 15 jaar aftrekken.

Vooruit betalen

Juist geld over om wat extra’s te betalen? Kijk dan eens naar je hypotheekrente. Deze mag je bij diverse hypotheekverstrekkers een half jaar vooruit betalen. Het voordeel is dat je belastbare vermogen kleiner is op 1 januari 2018: de peildatum voor de Belastingdienst waarop je vermogen wordt vastgesteld waarover je belasting moet betalen. Een lager vermogen houdt in dat je minder vermogenstaks betaalt.

Daarnaast kun je de rente in 2017 nog aftrekken tegen 50% in plaats van 49,5%. De renteaftrek gaat jaarlijks met een half procentpunt omlaag, naar 38% in 2042.

Schenken

Wil je je vermogen verminderen om zo weinig mogelijk vermogensbelasting te betalen, denk dan aan schenken. Doe dit wel belastingvrij: de algemene vrijstelling bedraagt €2.129. Deze vrijstelling geldt voor iedereen. Dus ook voor de kleinkinderen die van hun grootouders een schenking krijgen.

Je mag in 2017 van meerdere personen €2.129 belastingvrij ontvangen. En de schenker mag aan meerdere personen €2.129 belastingvrij schenken.

Voor ouders die willen schenken aan hun (pleeg)kind(eren) geldt een hoger bedrag: zij mogen € 5.320 belastingvrij schenken. Kinderen en pleegkinderen mogen - ongeacht hun leeftijd - elk jaar een bedrag belastingvrij ontvangen van hun ouders. Het bedrag geldt per kind. De vrijstelling geldt per schenker en per ontvanger. Partners beschouwt de Belastingdienst als één schenker of als één ontvanger.

Er gelden ook nog diverse andere vrijstellingen. Op de site van de Belastingdienst is hierover meer informatie te vinden.

Zorgverzekering

Consumenten die dit jaar al meer zorgkosten hebben gemaakt dan hun eigen risico en verwachten volgend jaar onder de grens van €385 te blijven, kunnen geld besparen door in november of december een voorraad medicijnen te bestellen of een medische behandeling te plannen.

Verder loont het om de zorgpremies en de pakketten te vergelijken tegen het einde van het jaar, wanneer er weer van zorgverzekeraar gewisseld kan worden.

Een andere manier om te besparen is door de zorgverzekering voor het hele jaar vooruit te betalen: de korting kan oplopen tot 3%.

Doe dit wel ruim voor 31 december 2017, zodat het geld op 1 januari 2018 zeker is afgeschreven. Hierdoor heb je minder vermogen zodat, het werd al eerder vermeld, je minder vermogenstaks betaalt als je die belasting moet betalen.

Btw omhoog

Eén van de meest merkbare veranderingen met belastingen is de verhoging van de btw op producten die voor de gezondheid zijn maar niet als echt geneesmiddel gelden. Het gaat dan om producten als tandpasta, zalfjes tegen acne, drankjes tegen verkoudheid, of zonnebrandcrème. Deze producten vallen nu nog onder het lage btw-tarief van 6% maar gaan naar 21%. Wie voor het einde van het jaar nog veel van deze producten koopt, bespaart dus flink. Simpel voorbeeld: een spuitbus anti-insectenspray gaat van 10 euro naar 11,41 euro.

Let bij het kopen van veel producten wél goed op de houdbaarheid. Sommige producten verliezen op de lange duur een deel van hun werking. Zo is heel oude zonnebrand-spray iets minder werkzaam dan nieuwe spray.

Inkeerregeling zwartspaarders

De roemruchte inkeerregeling voor zwart geld wordt afgeschaft. Deze regeling is van belang voor mensen die spaargeld hebben maar dat verzwijgen voor de Nederlandse fiscus, bijvoorbeeld via een rekening op een buitenlandse bank.

In de afgelopen jaren was de fiscus mild voor mensen die deze vermogens op eigen initiatief meldden. De overheid vindt deze houding niet langer meer nodig. Enerzijds omdat al lange tijd is gegeven om op eigen initiatief zwart geld op te geven en anderzijds omdat bijna nergens meer ter wereld het bankgeheim bestaat dus de Nederlandse belastingdienst komt toch wel achter zwart geld.

Tot nu toe krijgen mensen die verzwegen vermogen binnen twee jaar alsnog aangeven geen boete. Vanaf 1 januari is de Belastingdienst véél strenger: Heeft u opzettelijk vermogen verzwegen, maar geeft u dit alsnog aan bij de fiscus? Dan krijgt u vanaf 1 januari een boete die kan oplopen tot 120% van de verschuldigde vermogenstaks. U komt pas écht in de problemen als de Belastingsdienst uw verzwegen vermogen vindt: de boete is dan 300%.