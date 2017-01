Van de zes proefpersonen die de Bond van Belastingbetalers naar voren heeft geschoven in de strijd tegen de spaartaks, heeft de vierde nu bakzeil gehaald bij de rechtbank Noord-Holland in Haarlem. Die oordeelde dat de heffing van 4% over spaartegoeden in stand kan blijven. Daarmee is de heffing niet in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), de inzet van de spaarders die de bond heeft verenigd.

Zij vinden het fictieve rendement van 4%, waarmee De Belastingdienst de belasting op vermogen bepaalt, oneerlijk. Met de huidige lage rente ligt het werkelijke rendement een stuk lager en leggen spaarders toe op hun opgepotte geld. Zij menen dat dit in strijd is met het eigendomsrecht dat is beschermd in het EVRM. Daar denken de rechtbanken tot nu toe anders over.

De spaarders maken nog kans in Arnhem waar vandaag een zitting plaatsvindt.