Sparen probleem voor velen

Daarvoor waarschuwt budgetvoorlichter Nibud dat met adviezen komt om sparen makkelijker te maken.

Die adviezen staan in het Nibud-rapport ’Geld achter de hand makkelijker maken’, dat vandaag wordt uitgebracht. „Alleen op die manier kan het aantal mensen met geldproblemen worden teruggedrongen”, aldus een zegsvrouw van het instituut. „Bijna iedereen snapt dat sparen nodig is. Maar consumenten met een laag inkomen vinden het lastig, simpelweg omdat ze er geen geld voor hebben.”

Onverwachte uitgaven

Van de consumenten spaart twintig procent niet. Een op de vijf huishoudens heeft geen enkele vorm van spaargeld. En een op de drie geeft aan geen financiële middelen te hebben om de twee duurste spullen in huis te kunnen vervangen. Zeer zorgelijk, zo vindt het Nibud. „Een reservepotje is echt geen overbodige luxe. Daarmee kunnen onverwachte uitgaven worden opgevangen, zoals het vervangen van huishoudelijke apparaten. Of het eigen risico in de zorg.”

Lees ook: Geld overhouden lukt vaak niet