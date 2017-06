Dat heeft ABN in een e-mail aan haar klanten laten weten. Tot nu toe kregen spaarders bij ABN Amro nog 0,20% rente. Nu krijgen ze voor elke duizend euro spaargeld nog anderhalve euro rente. Over verdere verlagingen en negatieve rentes laten banken zich niet uit. Triodos geeft als enige bank in Nederland helemaal geen rente meer aan particulieren.

De spaarrentes dalen onder meer omdat de Europese Centrale Bank extreem lage rentes hanteert. President Draghi van de ECB hintte eerder deze week op licht aan het eind van die tunnel: waar hij eerder de mogelijkheid openliet dat de ECB-rentes nog verder dalen, sloot de Italiaan dat op zijn meest recente persconferentie uit.