1. Neem de tijd

„Neem vooral de tijd”, adviseert eigenaar Bart Spronk van vergelijkingssite Beleggingsmatch.nl. „Je kunt je al snel blindstaren op welke vermogensbeheerder de laagste kosten of het hoogste rendement biedt. Maar dan heb je een incompleet beeld. Iets hogere kosten hoeven niet slecht te zijn, mits er een gespecialiseerde beleggingsstrategie of aanpak aan ten grondslag ligt die inspeelt op jouw behoeften.”

2. Bepaal het doel

Een andere tip van Spronk is om van tevoren te bepalen met welk doel het vermogen moet worden belegd en voor hoeveel jaar. Ga ook na of de beleggingsexpert een AFM-vergunning heeft en is aangesloten bij klachteninstituut Kifid en branchewaakhond DSI.

3. Zoek naar een match

Zoek met name een vermogensbeheerder die bij je past, raadt Joost Schmets van de Vereniging van Effectenbezitters aan. „Kijk of de vermogensbeheerder echt de tijd voor je neemt en moeite doet om je te leren kennen. Vraag ook wat zijn toegevoegde waarde voor jou kan zijn.”

4. Vermijd de jargonspreker

Als een vermogensbeheerder een onbegrijpelijk financieel jargon spreekt, is dat volgens Schmets een reden om snel weer te vertrekken. „Ook als zo’n persoon zegt dat hij de toppers op Wall Street kan bellen, kun je hem maar beter mijden.”

5. Neem iemand mee

Consumenten die weinig ervaring hebben met het kiezen van een vermogensbeheerder, krijgen van Schmets het advies om iemand mee te nemen die er verstand van heeft. „Ga ook na in hoeveel fondsen er wordt belegd. En vraag de vermogensbeheerder eerst om een voorstel waarover je kunt nadenken. Laat dat voorstel controleren door een expert. Dat kan je een hoop geld schelen.”

6. Ga slim om met tarieven

De kosten bij vermogensbeheerders liggen op het eerste gezicht redelijk vast. Schmets: „Maar hoe meer vermogen je meeneemt, des te meer ruimte er in de tarieven zit.”