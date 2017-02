Voorwaarde is wel dat de ticket voor 28 januari is geboekt. Daarbij moeten zowel het visum als het ESTA-formulier al zijn aangevraagd en moet de reiziger moeite hebben gedaan de schade te beperken. “Door zo snel mogelijk te annuleren”, zegt een woordvoerder. In België zijn reizigers verzekerd voor het inreisverbod met een annuleringsverzekering van Axa Assistance.

Het is niet gebruikelijk dat een annuleringsverzekering de gevolgen van een inreisverbod dekt, maar het verbod van Trump kwam zo plotseling dat dit een als een onvoorziene omstandigheid wordt gezien voor degenen die al een ticket hadden geboekt. Op 27 januari tekende de Amerikaanse president een decreet waarbij burgers uit zeven overwegend moslimlanden de toegang tot de VS werd ontzegd. Het gaat om mensen met een paspoort uit Libië, Somalië, Sudan, Syrië, Irak en Iran.