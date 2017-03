Politiechef wil verzekeringsfraudeur plukken

Dat vindt hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie, Pieter-Jaap Aalbersberg. „Verzekeraars hebben mij verteld dat een inbraak gemiddeld 1696 euro schade oplevert. De wet staat ons tegenwoordig toe dat wij, in het belang van het slachtoffer, sneller beslag mogen leggen. Wat mij betreft geldt dat ook voor fraudeurs”, meent de politiebaas.

In een interview met het relatiemagazine Verzekerd! van het Verbond van Verzekeraars dat morgen verschijnt pleit Aalbersberg voor een hardere aanpak van fraudeurs.

Ook stelt hij dat als een huis niet voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, het misschien onmogelijk moet worden het te kunnen verzekeren tegen inbraak. „Veiligheid is allang niet meer alleen van de politie. Als iemand een huis wil verzekeren dat niet voldoet aan onze eisen, moet hij niet een beetje meer premie, maar fors meer betalen. Of misschien wel helemaal niet meer worden geaccepteerd.”

„In mijn opleiding heb ik geleerd dat we boeven moeten vangen, maar intussen gaan we allang niet meer alleen voor de boef, maar ook voor de spullen. Dat heeft met onze uitgangspunten te maken: rechtvaardigheid en opkomen voor de zwakkeren. Als wij iemand oppakken op verdenking van woninginbraak, waarom mag hij dan zijn iPhone en zijn dure schoenen houden?”, vraagt de hoofdcommissaris zich af.

„Moet je voorstellen dat jouw buurman ineens in een grotere auto gaat rijden, wat vaker op vakantie gaat en op een dag hoor je dat hij de boel belazert. Weet je hoe groot de kans is dat jij het dan ook gaat doen? Fraude is een sluipend proces”, meent Aalbersberg. „Kijk, niet iedereen gaat inbreken of heeft een wietplantage thuis, maar als jij het normaal vindt om iedere vakantie een bril of fototoestel te claimen en daar op verjaardagen over te vertellen, dan doen je buren en je familie het binnen de kortste keren ook.”

Dagelijks sporen verzekeraars voor 220.000 euro aan fraude op, dat is dus een kleine 100 miljoen per jaar. Volgens de laatste cijfers van het Verbond van Verzekeraars worden er jaarlijks zo’n 8300 fraudeurs gesnapt. ,,Het daadwerkelijke bedrag aan verzekeringsfraude ligt vele malen hoger, want hoewel we steeds meer zien, ontdekken we bij lange na niet alles”, meldt een woordvoerder.

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit voerde het afgelopen jaar 22.957 controles uit. Dat was een stijging van 21 procent ten opzichte van 2015. De meeste oplichtingspraktijken komen voor met de motorrijtuigenverzekering, gevolgd door meldingen op de brand-, aansprakelijkheid- en reispolissen.