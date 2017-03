CZ: ‘Premie gaat stijgen’

CZ boekte een omzet van €8,92 miljard. Onder de streep kwam een verlies van €15 miljoen te staan. Op de basisverzekering maakte CZ €64 miljoen verlies terwijl de aanvullende verzekering een negatief resultaat van €27 miljoen opbracht.

Het verlies op verzekeringen was verwacht, laat CZ in haar jaarverslag weten. De verzekeraar hanteert een premie- en kapitaalbeleid waarbij de te hoge reserves via de premie terug worden gegeven aan de 3,5 miljoen verzekerden.

In 2017 is de maandelijkse premie €12 te laag om kostendekkend te zijn. Dat betekent dat op de lange termijn de premie weer gaat stijgen, aldus CZ.