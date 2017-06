De premies voor opstalverzekeringen met allriskdekking zijn voor het tweede jaar op rij fors gestegen: sinds medio vorig jaar kwam er 11,5% bij. De allrisk inboedelverzekering werd in dezelfde periode 5,5% duurder – opvallend, omdat de verzekerde inboedel 6% mínder waard werd.

De premies voor inboedelpolissen met extra uitgebreide dekking, die mobiele telefoons en dergelijke niet vergoeden, zijn de premies juist met 4% gedaald.

Verschil

De verzekeringspremie verschilt uiteindelijk per verzekerde, en hangt af van diens inkomen en leeftijd, het type woning en de oppervlakte, en in de meeste gevallen ook van de plek waar het huis staat.

„De grote aanbieders maken in het algemeen onderscheid op straat- en huisnummerniveau”, zegt productspecialist Jos Kruisman van MoneyView. „De kleinere spelers houden het meestal bij data op het niveau van de cijfers van de postcode.” Zij scheren daarmee gemiddeld 2000 huishoudens over één kam.

Premie

Eén woonverzekeraar gaat bij het bepalen van de premie helemaal voorbij aan de woonplaats van de verzekerde, en baseert de premie helemaal op wat voor huis het is en wie het wil verzekeren.

Welke verzekeraar welke criteria hanteert kan Kruisman niet zeggen, en ook de verzekeraars zetten het niet in hun voorwaarden. „Maar verzekerden hoeven dat ook niet specifiek te weten”, meent Kruisman. „Het loont in elk geval om te shoppen als je qua huis en inkomen ver boven of onder het gemiddelde van je wijk en woonplaats zit.”