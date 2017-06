Nationale-Nederlanden en Vodafone starten een proef met een autoverzekering waarbij de automobilist betaalt per duizend gereden kilometers.

De twee bedrijven lanceren vandaag het verzekeringsproduct Bundelz. Bij de autoverzekering betalen klanten 50 euro (alleen wa-verzekerd) of 70 euro (wa+casco) per duizend kilometer.

Weinig kilometers

Bundelz is volgens Nationale-Nederlanden bedoeld voor automobilisten die amper 100 kilometer per week en minder dan 7500 kilometer per jaar rijden. „Consumenten vragen al langer om betalen voor gebruik en niet voor het bezit van een auto”, zegt Nationale-Nederlanden-directeur Kokke van der Werf bij de lancering.

Vodafone levert een ’slimme stekker’ die bijhoudt hoeveel kilometers de verzekerde rijdt.

Geen premiediferentiatie

Die premie varieert dus niet op woonplaats, type auto of leeftijd van de bestuurder zoals bij veel normale autoverzekeringen. Ook zijn er geen verschillen tussen premies op basis van schadevrije jaren via een bonus/malus-ladder.

Duur bij veel kilometers

Of de premie van 50 of 70 euro goedkoop is, hangt af van het aantal kilometers dat je rijdt. Kun je ruim twee maanden met je bundel van duizend kilometer, dan kan het nog wel eens voordelig zijn. Rijd je binnen een maand een bundel er doorheen, dan is een normale autoverzekering al gauw goedkoper. Daarbij speelt ook mee of je normaal door woonplaats, type auto en leeftijd een relatief hoge premie betaalt.

Op de website van de verzekering wordt geïnteresseerden voorgehouden dat je als je meer dan 7500 kilometer per jaar rijdt, je waarschijnlijk duurder uit bent via deze Bundelz dan bij een normale autoverzekering.

Een bundel van duizend kilometer is uiteindelijk een jaar geldig en wordt automatisch aangevuld met een nieuwe als de automobilist z’n kilometers heeft opgebruikt. Bij de wa+casco-verzekering geldt een eigen risico van 500 euro per schadegeval.

Voorwaarden

Vanaf vandaag kan iedereen zich melden voor de proef die in ieder geval een jaar duurt, daarvoor hoeft men geen klant te zijn van Nationale-Nederlanden of Vodafone. Wel zijn er enkele voorwaarden. De bestuurder moet minimaal 30 jaar oud zijn en in ieder geval 8 schadevrije jaren hebben. De auto mag geen hogere cataloguswaarde hebben dan 30.000 euro.

In eerste instantie worden vijftig automobilisten gezocht voor de pilot, in de herfst willen Nationale-Nederlanden en Vodafone plaats maken voor 1000 klanten. Nationale-Nederlanden startte eerder dit jaar een proef met een autoverzekering die je kunt betalen per uur, voor consumenten die een auto lenen van een ander.