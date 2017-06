In een 62 pagina’s tellend vonnis in een zaak die was aangspannen door de claimclubs Woekerpolis en Woekerpolisproces krijgt Aegon een flinke tik op de vingers.

De kosten en de hoogte van de overlijdensrisicopremie van Koersplan, Vermogensplan en Fundplan zijn tussen 1989 en 2004 niet goed gecommuniceerd. Voor de eerste twee producten moeten klanten in de kosten worden gecompenseerd, ook als ze al deels gecompenseerd zijn en ook als hun beleggingen een positief resultaat hebben gehaald.

Voor eventuele beleggingsverliezen hoeven de klanten niet te worden gecompenseerd, vindt de rechtbank, omdat die bij het normale risico horen. Aegon en de claimclubs moeten nu proberen de hoogte van de vergoeding vast te stellen. De rechter wil dat niet doen, en zegt dat de hoogte ’in individuele gevallen moet worden beoordeeld’.

Daarmee zijn veel andere verzekeraars ook al bezig. Allianz bereikte eerder deze week als eerste verzekeraar een akkoord met drie samenwerkende claimclubs over een formule voor individuele vergoedingen. Nationale-Nederlanden ving vorige week bot bij de beroepscommissie van klachteninstituut Kifid.